Потеряет сторонника: Зеленского предупредили о последствиях кризиса в Германии Политик Филиппо: возможная отставка Мерца ослабит поддержку Зеленского в ЕС

Москва28 мая Вести.Возможная отставка канцлера Германии Фридриха Мерца может значительно ослабить поддержку главы киевского режима Владимира Зеленского в Евросоюзе, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Мнением политик поделился в ходе стрима на своем YouTube-канале.

Против канцлера Мерца, который стремится к дальнейшему обострению конфликта (на Украине – прим. ред.), выступили его же однопартийцы, потребовав его отставки. Если его заменят, то Зеленский потеряет одного из ключевых сторонников в ЕС сказал Филиппо

Политик добавил, что низкая популярность Мерца и усталость немцев от его руководства могут привести Германию к кризису, что также усложнит оказание помощи Украине.

Если мы продолжим действовать в том же ключе (поддерживать киевский режим – прим. ред.), это может привести нас к состоянию войны с Россией. Этого лучше избежать отметил лидер французских "Патриотов"

27 мая газета Bild написала, что в руководстве Христианско-демократического союза (ХДС), входящего в правящую в ФРГ коалицию, обсуждается возможность замены Мерца на посту канцлера.

Среди его возможных преемников называют премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрика Вюста, премьер-министра Гессена Бориса Рейна и главу правительства Саксонии Михаэля Кречмера.

Согласно результатам опроса социологического института INSA, более 80% немцев недовольны проводимым Мерцем курсом.