NDS: Мерц не годится на пост канцлера из-за рассуждений о победе в войне с РФ

NachDenkSeiten: Мерц не подходит на пост канцлера из-за рассуждений о войне с РФ NDS: Мерц не годится на пост канцлера из-за рассуждений о победе в войне с РФ

Москва11 июл Вести.Заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о потенциальной военной победе над Россией заставляют серьезно сомневаться в пригодности занимать свой пост, пишет немецкое онлайн-издание NachDenkSeiten (NDS).

В статье отмечается, что государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, верящий в возможность одержать победу в войне, оказывается катастрофически непригодным для своей должности.

Издание также указывает, что легко рассуждать о боевых действиях тому, кто никогда не сталкивался с их ужасами на передовой и не испытывал на себе тяжести окопной жизни.

По мнению авторов публикации, использование канцлером таких понятий, как "победить" и "выиграть" применительно к конфликту с Россией, выявляет всю несостоятельность текущего внешнеполитического курса Берлина.

Приукрашивание при выборе слов выдает всю бездну политики заключается в материале

Ранее депутат Бундестага от оппозиционной правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер обвинил Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб заботе о гражданах собственной страны.