Политолог Рар: слова Мерца о победе ВСУ злят РФ и делают его участником кризиса

В ФРГ призвали Мерца не тешить украинцев надеждой на победу над Россией

Москва15 апр Вести.Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о победе Вооруженных сил Украины злят РФ и делают его участником конфликта. Такое мнение NEWS.ru озвучил немецкий политолог Александр Рар.

По словам эксперта, Мерц должен четко осознавать, что ядерная держава такого уровня, как Россия, в принципе не может быть побеждена внешними силами.

Я не могу согласиться с Мерцем по поводу силы Украины и слабости России. Вообще, лучше бы канцлер ФРГ говорил о мире, дипломатическом решении для Киева, а не подавал украинцам надежду на какой-то прорыв на фронте. Эти слова Мерца только лишний раз делают его прямым участником конфликта и злят Россию сказал Рар

Политолог подчеркнул, что в российском военном арсенале есть такое вооружение, которого нет у Киева.

Но Мерц примеряет себе корону лидера Европы. Главной целью он видит сдерживание "российского неоимпериализма" заключил Рар

Ранее бывший федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в Европе, и в частности в Германии, готовят общество к войне с Россией. Она напомнила о мерах, принимаемых в ФРГ для подготовки общества к набору солдат на военную службу.