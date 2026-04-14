Москва14 апр Вести.Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о желании "иссушить" источники финансовых поступлений России демонстрирует нервозность Евросоюза (ЕС) из-за политики по Украине. На это указал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Заявление Мерца было сделано в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. По словам канцлера, до того, как начнется процесс "иссушения" источников финансов РФ, Германия продолжит вводить меры против судов, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов.

В ответ на это Карасин отметил, что России не привыкать к подобным выпадам со стороны Запада, поэтому она умеет защищать свои интересы.

Мерцу, видимо, надо думать, прежде чем такие заявления делать. Пока ощущается нервозность в рядах строителей нового Рейха в Европе, потому что даже с учетом результатов выборов в Венгрии далеко не понятно, какую среднесрочную и долгосрочную позицию по всем этим вопросам будет занимать новое руководство Будапешта сказал сенатор в разговоре с "Газета.Ru"

Собеседник издания также обратил внимание на то, что жители стран Европы все больше сомневаются в разумности политической линии местных властей. По его мнению, взятый ими курс ведет "скорее к упадку, раздражению, ненависти и войне".