Москва20 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится накачивать деньгами коррумпированную Украину вместо помощи своим гражданам. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер агентству РИА Новости.

Ранее, 14 апреля, в столице Германии прошли правительственные консультации Берлина и Киева, по итогам которых стороны условились поддерживать стратегическое партнерство и укреплять сотрудничество в сфере обороны и восстановления Украины.

Вместо того чтобы наконец-то помочь жителям Германии, федеральные власти предпочитают накачивать деньгами коррумпированную банду [главы киевского режима Владимира] Зеленского и продолжать ужасную войну отметил Нимайер

По его словам, многомиллиардное финансирование Киева – это кража денег у граждан ФРГ. Он подчеркнул, что выплаты и поставки оружия на Украину следует прекратить. Нимайер также раскритиковал идею Мерца предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро.

Конечно, значительная часть этого бремени ляжет на плечи немецкого налогоплательщика подытожил Нимайер

Немецкая газета Berliner Zeitung при этом заявила, что Владимир Зеленский в ходе своего визита в Берлин потребовал от Фридриха Мерца предоставить Украине еврокредит на 90 млрд евро, который до этого блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Зеленский приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии, чтобы выпросить деньги немецких налогоплательщиков для содержания своего особняка в США.