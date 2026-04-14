"Нищий приехал в Германию": журналист Боуз о поездке Зеленского в Берлин Журналист Боуз: Зеленский приехал в Берлин, чтобы обобрать налогоплательщиков

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, чтобы выпросить деньги немецких налогоплатильщиков на содержания своего особняка в США, заявил Ирландский журналист Чей Боуз.

С таким утверждением он выступил в соцсети Х.

Нищий приехал в Германию, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц заявил, что немцы переживают трудные времена написал Боуз

14 апреля в столице Германии прошли правительственные консультации Берлина и Киева, по итогам которых стороны условились поддерживать стратегическое партнерство и укреплять сотрудничество в сфере обороны и восстановления Украины.

Кроме того, Зеленский одобрил предложение Мерца по возвращению украинцев призывного возраста из других стран на родину для пополнения армии.

Ранее бывший дипломат из Великобритании Ян Прауд высказал предположение о том, что глава киевского режима может сбежать в Майами после поражения в украинском конфликте.