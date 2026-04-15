Москва15 апр Вести.Приезд главы киевского режима Владимира Зеленского в Германию может указывать на юридическое оформление европейского театра военных действий. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС “Вести” заявил экс-депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

По его словам, Европе в нем отводится роль тыла, а роль зоны боевых действий – Украине.

Ну, есть такая профессия - Зеленский по вызову. Как бы этот визит не называли, там, государственным, официальным – содержание не меняется…. Он содержант. Он приезжает, дайте денег. Готов любую оказать услугу, но только дайте денег. Теперь вот эта новость о том, что они подписали о стратегическом партнерстве с Мерцем (Фридрих Мерц, канцлер ФРГ – прим. ред.), вероятно указывает на то, что постепенно оформляется уже юридический европейский театр военных действий. Где роль тыла отводится Европе и роль зоны боевых действий – Украине выразил свое мнение он

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Берлин не только подписал с Фридрихом Мерцем договор о стратегическом партнерстве, но и потребовал предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, который до этого блокировал экс-премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита.