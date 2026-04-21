Москва21 апр Вести.Трудно поверить, что бывшая советская республика Украина в лице главы киевского режима Владимира Зеленского заключает договоры о безопасности с Германией, привлекая к сотрудничеству те же компании, которые в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) снабжали гитлеровскую Германию в борьбе против Советского Союза, заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Кузницы оружия для рейха даже не изменили своих названий со времен ВОВ, отметил Мирошник.

Если поднять документы и публикации того времени, так названия даже менять не надо: Krupp, Siemens и Maybach. Это все компании, которые участвовали в военных действиях. Это компании, которые поднялись на поставках вооружений. Все компании, на которых, кстати, работали миллионы людей, которых гнали из России, Украины, Польши, а евреев собирали по всей Европе. Они всех отправляли на эти предприятия. Эти предприятия зарабатывали свои миллиарды именно на этом заявил Мирошник

Вызывает недоумение тот факт, что внук участника ВОВ, награжденного двумя орденами Красной Звезды гвардии старшего лейтенанта Семена Ивановича Зеленского, освобождавшего Украину и дошедшего до Берлина, заключает договор о безопасности с немецкими концернами, работавшими на фашистов.

В нормальной голове, честно говоря, не укладывается информация о том, что Зеленский заключает договор о безопасности с Германией, да, с бывшими фашистами, с теми же, что и 85 лет назад пояснил Мирошник

Ранее он заявил, что Зеленский предал память своего деда.

Немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Зеленский в ходе своего визита в Берлин потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине кредит на 90 млрд евро, который до этого блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.