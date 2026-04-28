Москва28 апр Вести.Оснований для вступления Украины в Евросоюз нет, а потому она может рассчитывать лишь на "гостевой брак". Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что о невозможности принять сейчас Украину в ЕС говорят сами европейцы. При этом они намерены использовать украинцев для достижения своих геополитических целей.

Сейчас есть вариант о том, чтобы создать Европейский оборонный союз. То есть, это примерно, если на человеческом языке можно объяснять, это называется такой "гостевой брак". То есть мы [страны Евросоюза] будем использовать ваши [Украины] возможности, мы будем утилизировать ваше население, мы будем использовать вашу территорию для ведения военных действий, апробирования вооружения, но никогда ни в каком Евросоюзе вы по факту не будете заявил Мирошник

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не поддерживает немедленное принятие Украины в ЕС. Вместе с тем он выступил за более тесную ее интеграцию в структуры союза за счет предоставления представителям Киева возможности участвовать в заседаниях Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса.