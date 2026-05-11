Москва11 мая Вести.Обещания Европы Украине по поводу возможного членства в ЕС являются морковкой для осла. Такое мнение в интервью "Соловьёв Live" высказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что старт переговоров с Украиной по членству может состояться до конца июня. По мнению Мирошника, вступление Украины в ЕС не состоится в любом случае.

В 2016 году Украина внесла в Конституцию вот такие две установки. Одна из них — стремление в НАТО, вторая — стремление в ЕС. Я могу сегодня констатировать, что уже стремление в НАТО отпало. Уже все сказали: ребята, Украина никогда не будет в НАТО, никто никуда не зайдет. Теперь очередь за ЕС. Я думаю, что чем ближе будет подходить время, когда надо принимать какое-то решение, связанное со вступлением Украины в ЕС, будет что-то мешать, будет что-то непреодолимой силы, препятствия, которые не позволят Украине взять в ЕС. В ЕС нет дураков для того, чтобы взять себе на содержание разоренную, нищую и находящуюся в конфликте с сильнейшим соседом страну. Поэтому это все морковка перед осликом. Украина — это осел, который прется за этой морковкой, которую подвесили перед носом, пока его, наверное, не приведут на бойню, куда его и отправляют заявил он

Ранее государства ЕС одобрили предоставление Украине займа на сумму 90 миллиардов евро.