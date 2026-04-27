Украину никогда не возьмут в Евросоюз, уверен Мирошник Мирошник: Украину никогда не возьмут в ЕС

Москва27 апр Вести.Украину никогда не примут в Европейский союз, уверен посол по особым поручениям МИД РФ по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Об этом дипломат заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, сегодня у Украины нет никаких вариантов войти в состав ЕС.

Украину в Европу все равно никогда не возьмут. Никаких вариантов у нее туда зайти нет на сегодняшний день. То есть, если раньше было воззвание идти в НАТО и это было закреплено в Конституции, то сейчас уже есть достаточно четкое понимание, что и в ЕС Украину тоже никто не возьмет подчеркнул дипломат

Отсюда, указал Мирошник, и вариант ассоциированного членства для Украины, и другие гибридные варианты.

Сейчас есть вариант: а давайте создадим Европейский оборонный союз. То есть, это примерно, если на человеческом языке объяснять, это называется гостевой брак. Да, мы будем использовать ваши возможности, мы будем утилизировать ваше население, мы используем вашу территорию для ведения военных действий, опробования вооружения, вот. Но никогда ни в каком Евросоюзе вы по факту не будете сказал Мирошник

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев преднамеренно убивает российских военнопленных и должен ответить за это.