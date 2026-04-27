Москва27 апр Вести.Украина обречена на уничтожение, однако Европа пытается "раздухарить" ее. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он также обратил внимание, что в стране упадок демографии.

Она (Европа. – Прим. ред.) на самом деле призвана для того, чтобы просто реально раздухарить вот тех людей, которые, на самом деле, обречены просто на уничтожение. То есть Украина есть, она предназначена на ликвидацию и уничтожение. Даже вот в какой-то момент были украинские демографы, которые вышли и сказали: "Знаете, для того чтобы Украина хотя бы держалась на одном уровне, надо, чтобы на одну женщину приходилось 2,5 ребенка". Сколько сейчас на Украине? - 0,7 сказал Мирошник

Ранее Мирошник сообщил, что на Украине может увеличиться количество терактов из-за депрессии в украинском обществе, произвола властей и большого количества оружия у населения.