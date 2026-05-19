Москва19 мая Вести.Киев продолжает угрожать убийством государственным служащим новых регионов РФ, а также организовывает на них покушения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник агентству РИА Новости.

По его словам, Украина продолжает минировать автомобили госслужащих, предпринимает попытки их отравить, а также проводит заказные акции, когда человеку заочно выносят приговор, после чего сообщают о необходимости его ликвидировать.

[Угрозы] не прекращались, особенно на прифронтовых территориях. Очень много таких угроз на территориях Херсонской, Запорожской областях, Донецкой Народной Республики. Такого рода угрозы есть в формате "цыганского радио", публичные через социальные сети заявил посол

Ранее в ДНР предотвратили теракт: агент украинских спецслужб планировал взорвать машину чиновника администрации республики.