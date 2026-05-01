Мирошник: за 2025 год больше 60 машин скорой помощи пострадало от ударов ВСУ

Мирошник: Киев решил, что для ослабления России можно делать все что угодно Мирошник: за 2025 год больше 60 машин скорой помощи пострадало от ударов ВСУ

Москва1 мая Вести.Киевский режим целенаправленно атакует автомобили скорой помощи на территории РФ, ударам подверглись десятки машин и медиков. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

По его словам, атаки на медиков носят явно выраженный террористический характер.

Для меня непонятные вещи, когда у нас за минувший год больше 60 машин скорой помощи пострадало, если в этом году у нас уже с начала года порядка 40 медиков были целенаправленно атакованы. То есть это все в основном люди ехали на автомобилях с красными крестами и были атакованы на местах, куда они приехали спасать людей, которые пострадали от предыдущих ударов. То есть это террористические повторные удары подчеркнул дипломат

По его словам, Киев предпринимает такие действия осознанно.

Это все делается абсолютно сознательно. Они просто для себя приняли решение, что если очень хочется, если нужно предпринять меры для ослабления России, то можно делать все, что угодно заявил Мирошник

Также Родион Мирошник заявил: нефтеперерабатывающие заводы не являются военными целями, Киев наносит удары по Туапсе, исполняя волю Европы.