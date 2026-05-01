Мирошник об атаках на НПЗ в Туапсе: Киев исполняет волю Европы Мирошник: Киев исполняет волю Европы, атакуя НПЗ в Туапсе

Москва1 мая Вести.Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не являются военными целями, Киев наносит удары по Туапсе, руководствуясь волей Европы. Об этом заявил в интервью "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он напомнил: в Женевской конвенции прописано, что удары по гражданским сооружениям, промышленной инфраструктуре и системе жизнеобеспечения — преступление.

При всех пожеланиях Зеленского Туапсе, НПЗ — это все не является никоим образом военными целями. Поэтому вот эти такого рода удары, они являются чистой воды терроризмом, они, по оправданиям Зеленского, якобы направлены на ослабление России и на запугивание населения сказал Мирошник

По словам посла, удары по российским НПЗ — вина коалиции западных стран "Рамштайн". Эта коалиция, как отметил Мирошник, является соучастником ударов по российским объектам.

Они по сути дела благословляют такого рода удары. Мы прекрасно знаем, что в том числе эти удары координируются, предоставляется разведывательная информация, не без участия спутниковой группировки НАТО и координационного центра НАТО. Но и опять же все вооружение поставляется, конечно, извне. И дается заказ тоже. Украина - по сути дела это исполнитель и пушечное мясо, которое используется для вот такого рода удара и таких действий заявил он

Ранее Мирошник отмечал, что Украина превратилась в большую отмывочную площадку, которая обогащает не только Зеленского, но и других интересантов.