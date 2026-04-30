Мирошник заявил, что атакой на Туапсе Киев пытается нанести удар по экономике РФ Мирошник: атаками на Туапсе Киев пытается нанести удар по экономике РФ

Москва30 апр Вести.Ударами по Туапсе Украина пытается нанести удар по экономическим возможностям России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на канале "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

По его словам, удары по гражданским объектам – это нарушение всех международных гуманитарных прав.

Удары по Туапсе, удары по целому ряду других направлений, там, где есть, ну, сейчас одна из самых актуальных тем — это, конечно, нефтепоставки, поставки нефтепродуктов на фоне событий в Персидском заливе, когда взлетели цены, когда эта цена на нефть, она вдвое выше, чем была до этого, а то и больше. То есть понятно, что это стремление нанести удар по экономическим возможностям России заметил посол

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе возник пожар после атаки БПЛА ВСУ. Произошел выброс нефти на дорогу, и несколько автомобилей были повреждены. В регионе ввели режим ЧС, на место прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Здоровью жителей Туапсе ничего не угрожает в данный момент, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.