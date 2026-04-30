Москва30 апр Вести.Атака ВСУ по нефтезаводу в Туапсе является проявлением истерики, заявил для "Соловьёв Live" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Нужно понимать, что это, конечно, истерика. Это мандраж, стремление использовать то, что делать нельзя. Но это все работает на определенную достаточно короткую перспективу. Гражданские объекты стали теми целями, по которым бьют украинские боевики. К сожалению, это объективная реальность, защититься от всего крайне сложно. Действительно крайне сложно, и в этом есть суть терроризма. То есть чтобы нанести удар и потом разнести эту весть, попытаться напугать гражданское население, всколыхнуть противодействие внутри страны, заставить людей бояться. Вот уже третий удар по Туапсе или вчерашний обстрел, нанесенный по гражданскому автобусу в Белгородской области. Впору поднимать вопрос о том, что использование дронов, использование дронов малого радиуса — это практически расстрел гражданского населения