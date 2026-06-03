Мирошник назвал удары Киева по гражданскому населению военными преступлениями Мирошник: Киев бьет по гражданскому населению - это военные преступления

Москва3 июн Вести.Украина направляет военные возможности и удары на гражданское население и объекты, это является военными преступлениями. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник газете "Известия".

Мирошник подчеркнул, что Киев делает ставку на удары по гражданским объектам и инфраструктуре, а не на классические боевые действия. Таким образом, по его словам, объясняется жесткость российских ответных мер.

Киев направляет свои военные возможности и удары по гражданскому населению и объектам. И мы видим удары по промышленности, логистике, мы видим блокирование трассы "Новороссия". Это все военные преступления рассказал посол

1 июня президент РФ Владимир Путин назвал атаки вооруженных сил Украины на Старобельск и Геническ тяжелейшими преступлениями против детей. По его словам, все ответственные за удар по колледжу в Старобельске должны понести наказание, оно будет неотвратимым.