Мирошник: Украина начала открытый террор против транспортной инфраструктуры РФ

В МИД заявили об открытом терроре Киева против транспортной инфраструктуры РФ Мирошник: Украина начала открытый террор против транспортной инфраструктуры РФ

Москва16 июн Вести.Киевский режим окончательно перешел к методам открытого терроризма, нанося целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры России.

Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, комментируя украинскую атаку на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Симферополь.

Дипломат охарактеризовал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) как преступную тактику, направленную на дестабилизацию транспортного сообщения между российскими регионами.

По словам Мирошника, подобные акции являются осознанным актом террора.

Посол отметил, что главной целью украинских властей при совершении подобных нападений является запугивание мирных жителей и попытки нарушить нормальный ритм жизнедеятельности населения в глубоком тылу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по пассажирскому поезду Москва-Симферополь преступлением.