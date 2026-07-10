Москва10 июл Вести.Киевский режим пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы показать западным кураторам "эффективность" их оружия. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Отмечается, что стороны, оказывающие помощь Киеву, становятся соучастниками финансирования его терроризма.

Нацистский режим Владимира Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, чтобы продемонстрировать западным кураторам "эффективность" применения поставляемого ими оружия и востребованность дальнейшего наращивания военной помощи Украине, а, по сути, переложить на них ответственность за свои преступления отметила Захарова

В комментарии также подчеркивается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, атакуя их беспилотниками