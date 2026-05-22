Захарова обвинила Киев в выборе детей в качестве объекта для терактов Захарова: киевский режим выбирает детей объектом для терактов

Москва22 мая Вести.Для террористических атак Киева на мирное население невозможно подобрать ни традиционную, ни дипломатическую лексику. Режим целенаправленно выбрал своей целью детей. Об этом заявила ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что киевский режим специально выбирает для ударов учреждения, где в большом количестве находятся несовершеннолетние.

Это не просто террористические акты, это методология терроризма, которая обслуживает неонацистскую идеологию… режим выбрал основным объектом терроризма маленьких детей, дошкольников, школьников, подростков пояснила Захарова

Она подчеркнула, что традиционно именно несовершеннолетние всеми странами и народами считаются самой уязвимой категорией. Однако это не мешает Киеву бить по ним прицельно.

Ранее ВСУ нанесли удар о учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской Народной Республике. Погибли 6 человек, пострадали 40. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что атака киевского режима не была случайной.