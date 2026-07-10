Захарова: ВСУ "охотятся" на пассажирские и рейсовые автобусы

МИД РФ: ВСУ "охотятся" на рейсовые автобусы Захарова: ВСУ "охотятся" на пассажирские и рейсовые автобусы

Москва10 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, атакуя их беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что правоохранительные органы РФ собирают доказательства для привлечения функционеров киевского режима, боевиков и командования ВСУ, а также иностранных наемников к уголовной ответственности за военные, террористические и иные преступления.

В последнее время ВСУ сознательно "охотятся" на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России

Накануне боевики ВСУ ударили по рейсовому автобусу в ЛНР при посадке пассажиров. По предварительным данным, ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины.

Ранее в Горловке несколько пассажирских автобусов получили повреждения в результате массовой атаки украинских дронов.