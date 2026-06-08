Москва8 июн Вести.Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирские поезда в Крыму – это военные преступления. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

Речь идет об ударе украинского беспилотника по поезду Москва – Симферополь, который был совершен в ночь на 8 июня. В результате был ранен машинист, а его помощник погиб. За несколько дней до этого – 4 июня – атаке дрона ВСУ подвергся пригородный поезд Азовское – Керчь. Один мирный житель погиб, еще трое пострадали. 2 июня украинский БПЛА ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя.

Совершив атаку на мирных безоружных людей, киевский режим вновь демонстративно нарушил нормы международного гуманитарного права, запрещающие удары по гражданской инфраструктуре... Решительно осуждаем данные военные преступления заявила дипломат

Захарова также отметила, что вымещение злобы киевской хунты на гражданском населении не поможет ей переломить ситуацию на поле боя и помешать собственному поражению.