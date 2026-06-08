Кремль: удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет урегулирование конфликта Песков: удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет процесс урегулирования конфликта

Москва8 июн Вести.Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подобные действия существенно осложняют какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию. Мы остаемся открытыми к этому сказал Песков журналистам

Удар по пассажирскому поезду представитель Кремля назвал продолжением преступных действий киевского режима.

Президент сказал, что в нынешних условиях и на фоне тех действий, которые мы видим со стороны киевского режима, ... очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом заключил он

В ночь на 8 июня в результате удара украинского дрона по пассажирскому поезду Москва – Симферополь погиб помощник машиниста, машинист был ранен. Пассажиры не пострадали, но для их безопасности плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено.