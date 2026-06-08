Москва8 июнВести.Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено из-за атаки БПЛА на поезд Москва - Симферополь, сообщается в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".
Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановленоотмечается в сообщении
Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда №68 Москва - Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали. Погиб помощник машиниста, машинист электровоза ранен.
К настоящему времени пассажиры всех поездов, находящихся на территории полуострова, эвакуированы в Симферополь на автобусах. Есть задержки в расписании движении поездов.