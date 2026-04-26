Движение поездов приостановлено на участке Инкерман – Севастополь Приостановлено движение поездов на участке Инкерман – Севастополь

Москва26 апр Вести.Движение поездов временно приостановлено в Крыму на участке Севастополь – Инкерман-1 из-за повреждения БПЛА контактной сети. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

По информации "Гранд Сервис Экспресс", в пути на час задерживается поезд №92 Москва – Севастополь. Для пассажиров поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь от станции Инкерман будут организованы автобусы.

Южной транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов сказано в сообщении

В случае нарушений прокуратура примет меры реагирования, добавили в надзорном ведомстве.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом был сбит 71 БПЛА. Повреждения получили 34 многоквартирных жилых дома, 17 частных домов, соцобъекты. Части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути. Известно об одном погибшем и четверых пострадавших.