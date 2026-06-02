Четыре поезда задерживаются после закрытия станции Джанкой на севере Крыма

Ж/д станция в Крыму закрыта для посадки-высадки пассажиров, задержаны 4 поезда Четыре поезда задерживаются после закрытия станции Джанкой на севере Крыма

Москва2 июн Вести.Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки-высадки пассажиров. Четыре поезда идут с опозданием, еще один отменен. Об этом сообщает "Гранд Сервис Экспресс".

Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления... Просим пассажиров, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда вас доставят на автобусе до станции Урожайной говорится в Telegram-канале перевозчика

С задержками следуют поезда Санкт-Петербург – Севастополь, Евпатория – Москва, Севастополь – Москва и Севастополь – Челябинск. Максимальное время отставания от графика – семь часов.

Кроме того, поезд из Симферополя в Санкт-Петербург отменен по техническим причинам. Пассажирам обещают вернуть полную стоимость билета.