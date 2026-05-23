Поезда из Крыма идут с опозданием из-за закрытия станции Джанкой

Москва23 мая Вести.Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров 23 мая. Поезда проезжают станцию без остановки, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд говорится в сообщении

Несколько поездов "Таврия" следуют из Крыма с опозданием на три часа: поезд №174 Евпатория – Москва, поезд №092 Севастополь – Москва и поезд №098 Симферополь – Москва.

Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия по мере поступления информации.