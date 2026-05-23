Станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров

В Крыму станцию Джанкой временно закрыли для пассажиров Станция Джанкой в Крыму закрыта для посадки и высадки пассажиров

Москва23 мая Вести.Станцию Джанкой закрыта 23 мая для посадки и высадки пассажиров поездов, составы проходят станцию без остановки. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Тех пассажиров, чья поездка заканчивается в Джанкое, будут доставлены на автобусах от станции Урожайная.

Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд сказано в сообщении

По последним данным, три поезда "Таврия" следуют из Крыма в Москву с опозданием в три часа. Время задержки в пути может измениться, добавили в ГСЭ.