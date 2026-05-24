Станция Джанкой в Крыму будет закрыта для посадки и высадки пассажиров 24 мая

Москва24 мая Вести.Станция Джанкой 24 мая будет закрыта для посадки и высадки пассажиров, поезда проследуют станцию по измененному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Ограничения для пассажиров начали действовать 23 мая.

От Джанкоя пассажиров поездов доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд. Также они могут самостоятельно добраться до Урожайной, чтобы сесть в поезд. Те пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда на автобусах их доставят до Джанкоя.