Поезда из Крыма на материк в связи с остановкой движения отправятся из Керчи

Из-за остановки движения поезда из Крыма на материк будут отправляться из Керчи Поезда из Крыма на материк в связи с остановкой движения отправятся из Керчи

Москва8 июн Вести.Поезда из Крыма на материк начнут движение из Керчи, сообщает железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). Это связано с тем, что движение поездов по Крымской железной дороге было остановлено после ночной атаки БПЛА.

В компании объяснили, что до Керчи пассажиры будут отправляться автобусами, которые заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов.

В связи с тем, что движение поездов по Крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда по направлению из Крыма на материк начнут движение из Керчи говорится в публикации ГСЭ в Telegram-канале

Там отметили, что сейчас уже отправлена в Керчь часть пассажиров поезда №92 Севастополь – Москва отправлением 7 июня, затем планируется отправка автобусами из Симферополя пассажиров других поездов.

Ранее сообщалось, что следовавших в Крым пассажиров везут в Симферополь на автобусах.

Ночью дрон ВСУ атаковал поезд №68 сообщением Москва - Симферополь. Его машинист был ранен, помощник погиб. Пассажиры не пострадали, их эвакуировали.