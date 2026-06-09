Поезда в Москву и Петербург отправятся не из Симферополя, а из Керчи

Отправление поездов из Симферополя в Москву и Петербург перенесли на 10 июня Поезда в Москву и Петербург отправятся не из Симферополя, а из Керчи

Москва9 июн Вести.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), организатор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и из Крыма, сообщил об изменениях времени и места отправления поездов № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург и № 67/68 Симферополь – Москва. Соответствующую информацию ГСЭ опубликовал в мессенджере MAX.

Так, поезд 77/78, который должен был отправиться из Симферополя 9 июня в 21.10, отправится со станции Керчь-Южная 10 июня в 02.45. Пассажиров из Симферополя в Керчь доставят специальными автобусами.

Поезд же 67/68, который по расписанию должен был отправиться из Симферополя 9 июня в 19.50, отойдет также от станции Керчь-Южная 10 июня в 00.55. Пассажиров уже везут на станцию Керчь Южная автобусами из Симферополя и с промежуточных станций.

Ранее "Гранд Сервис Экспресс" проинформировал об отмене поезда № 97/98 Москва – Симферополь. Он должен был отправиться в Крым в 0.55 11 июня.