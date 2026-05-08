Из-за ограничений в аэропортах в поезда в сообщении с Крымом включают допвагоны

Москва8 мая Вести."Гранд Сервис Экспресс" включает дополнительные вагоны в составы поездов "Таврия" в сообщении с Крымом из-за ограничений, введенных в аэропортах на юге России. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В поезда №7/8 и №77/78 Санкт-Петербург – Севастополь добавлены 1 и 2 купейных вагона соответственно. Поезд №7/8 отправится из Симферополя 10 мая, из Петербурга – 12 мая, поезд №77/78 отправится из Симферополя 9 мая, из Санкт-Петербурга — 12 мая.

В поезд №97/98 Москва – Симферополь добавлены 2 плацкартных вагона отправлением из Симферополя 10 и 11 мая, из Москвы 12 и 13 мая. В поезд №316/315 Симферополь – Адлер добавлен 1 плацкартный вагон отправлением из Симферополя 9, 10 мая, из Адлера 10, 11 мая говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Пассажиры могут узнать о наличии мест на сайте Grandtrain.ru или по телефону горячей линии.

Незадолго до этого пресс-служба "Аэрофлота" сообщила о поэтапном возобновлении выполнения рейсов в аэропорты юга России. Ограничения в российских воздушных гаванях вводятся из-за продолжающейся массированной атаки украинских дронов на РФ.