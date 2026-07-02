Продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток Продажа билетов в Крым будет открываться за 45 суток вместо привычных 90

Москва2 июл Вести.Продажи билетов в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90 из-за запланированных осенью ремонтных работ, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Отмечается, что глубина продаж на поезда "Таврия" отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток. Для большинства пассажиров такой срок остается вполне комфортным для планирования путешествия вне сезона, добавили в ГСЭ.

Продажа билетов на поезда в Крым и обратно временно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки сказано в сообщении

В связи с изменениями закрыты продажи на поезда №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь/Керчь с 30 сентября, №17/18 Симферополь/Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, №27/28 Симферополь/Керчь – Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы, а также №91/92 Севастополь/Керчь – Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.