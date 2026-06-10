Москва10 июнВести.В расписание поездов "Таврия" вносится ряд изменений, которые будут действовать с 10 июня по 30 сентября 2026 года. Об этом сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram-канале.
Речь идет о составах, следующих до своих конечных станций.
В связи с решениями Оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов "Таврия" вносятся измененияговорится в сообщении
Также некоторые составы следуют только до Керчи. Расписание движения таких поездов опубликуют отдельно.
Актуальное расписание можно посмотреть на сайте перевозчика.