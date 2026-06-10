Расписание поездов "Таврия" изменится с 10 июня до 30 сентября

Поезда "Таврия" будут ходить по новому графику до конца сентября Расписание поездов "Таврия" изменится с 10 июня до 30 сентября

Москва10 июн Вести.В расписание поездов "Таврия" вносится ряд изменений, которые будут действовать с 10 июня по 30 сентября 2026 года. Об этом сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram-канале.

Речь идет о составах, следующих до своих конечных станций.

В связи с решениями Оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов "Таврия" вносятся изменения говорится в сообщении

Также некоторые составы следуют только до Керчи. Расписание движения таких поездов опубликуют отдельно.

Актуальное расписание можно посмотреть на сайте перевозчика.