Маршруты поездов, следующих в Крым и из него, с 20 июня сокращены до Керчи

Все поезда "Таврия" с 20 июня сократят свои маршруты до Керчи Маршруты поездов, следующих в Крым и из него, с 20 июня сокращены до Керчи

Москва19 июн Вести.Все поезда "Таврия", которые прибывают в Крым и отправляются из него, с 20 июня будут следовать сокращенным маршрутом до Керчи и из нее, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram канале.

Там уточнили, что подобная мера для части составов была введена 10 июня и должна была продлиться до конца сентября.

Однако в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчи отметил перевозчик

Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная.