Москва19 июнВести.Все поезда "Таврия", которые прибывают в Крым и отправляются из него, с 20 июня будут следовать сокращенным маршрутом до Керчи и из нее, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram канале.
Там уточнили, что подобная мера для части составов была введена 10 июня и должна была продлиться до конца сентября.
Однако в связи с временным закрытием движения на одном из участков Крымской железной дороги 20 июня поезда, маршрут которых не был изменен с 10 июня, также будут ходить только до Керчиотметил перевозчик
Пассажиров поездов отвезут автобусами от/до станции Керчь-Южная.