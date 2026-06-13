Между Таганрогом и Керчью с 17 июня перестанут курсировать поезда

Поезда сообщением Таганрог – Керчь не будут ходить с 17 июня Между Таганрогом и Керчью с 17 июня перестанут курсировать поезда

Москва13 июн Вести.С 17 июня отменяется поезд сообщением Таганрог – Керчь, информирует "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

В компании пояснили, что это связано с решениями по изменению организации движения пассажирских поездов, принятыми оперштабом Крыма.

Поезд №483/484 Таганрог – Керчь (ранее Таганрог – Симферополь) отменяется говорится в публикации ГСЭ в Telegram-канале

Поезд больше не будет курсировать с 17 июня из Керчи и с 18 июня – из Таганрога.

Пассажиров проинформировали, что возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

Для того, чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону, рекомендовали в компании-перевозчике и принесли извинения за доставленные неудобства.