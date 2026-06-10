Москва10 июн Вести.Поезд № 179 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 11 июня отменен, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), организатор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и из Крыма, в мессенджере MAX.

Такое решение принято оперативным штабом Республики Крым.

Во вторник, 9 июня, был отменен поезд 180 Евпатория – Санкт-Петербург. В этой связи завтра, 11 июня, будет отменен поезд 179 Санкт-Петербург – Евпатория, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в 19.26 поясняется в публикации

Перевозчик принес извинения пассажирам за возможные неудобства и напомнил о возможности вернуть билеты без удержания сборов.