Москва9 июн Вести.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ) заявил об отмене поезда № 97/98 Москва – Симферополь.

Речь идет о составе, который должен был отправиться в Крым в 0.55 11 июня.

Отменяется, в связи с тем, что ранее рейс этого поезда в Москву был отменен говорится в заявлении ГСЭ, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время идет информирование пассажиров об отмене, обладателям билетов будет предоставлена возможность отправиться в Крым другими поездами. Также пассажиры могут вернуть проездные документы без взимания сборов.

Ранее сообщалось, что восемь поездов "Таврия" следуют из Крыма с опозданием от 1 до 12 часов. Сбой в движении на Крымской железной дороге произошел после атаки БПЛА.