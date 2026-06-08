Остановленный в Керчи поезд из Севастополя отправлен в Москву Поезд Севастополь – Москва отправлен из Керчи

Москва8 июн Вести.Остановленный в Керчи поезд "Таврия" №092 Севастополь – Москва отправлен в столицу, сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Также анонсирована отправка поездов №174 Евпатория - Москва и №098 Симферополь – Москва.

Поезда №007 Севастополь - Санкт-Петербург и №316 Симферополь - Адлер, которые будут сегодня отправлены из Крыма раньше своего графика, планируется ввести в стандартный график, начиная от станции Тамань говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в мессенджере MAX

Кроме того, раньше графика будут отправлены поезда №068 Симферополь - Москва и №026 Симферополь - Минеральные Воды. Они отправятся от станции Керчь-Южная в 23.55 8 июня и 00.30 9 июня соответственно.

Ранее сообщалось, что движение по Крымской железной дороге остановили после ночной атаки БПЛА. Пассажиров ряда поездов "Таврия" перевезли в Керчь автобусами.