Оперштаб: конечная и начальная точка маршрутов поездов "Таврия" будет в Керчи

Оперштаб Крыма анонсировал отправку поездов "Таврия" со станции Керчь-Южная Оперштаб: конечная и начальная точка маршрутов поездов "Таврия" будет в Керчи

Москва20 июн Вести.В предстоящие воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, пассажирские поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи на станции Керчь-Южная. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.

Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 21 и 22 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи. поясняется в официальном канале оперштаба в мессенджере MAX

В нем отметили, что причиной является временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры.

Предполагается, что от и до станции Керчь-Южная пассажиров будут доставлять автобусами. "Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций", — уточняется в сообщении.