Москва20 июнВести.В предстоящие воскресенье и понедельник, 21 и 22 июня, пассажирские поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи на станции Керчь-Южная. Об этом сообщает оперативный штаб Республики Крым.
Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующей с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. 21 и 22 июня эти поезда тоже будут следовать только до Керчи.поясняется в официальном канале оперштаба в мессенджере MAX
В нем отметили, что причиной является временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры.
Предполагается, что от и до станции Керчь-Южная пассажиров будут доставлять автобусами. "Посадка в автобусы до Керчи производится на привокзальных площадях, либо около ж/д станций", — уточняется в сообщении.