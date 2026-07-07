Все поезда "Таврия" следуют до станции Керчь-Южная Новый парк до 9 июля До 9 июля конечной станцией для поездов "Таврия" будет Керчь-Южная Новый парк

Москва7 июл Вести.Все поезда "Таврия" до 9 июля включительно будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк.

Оттуда вглубь полуострова и обратно пассажиров будут перевозить автобусы. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Кроме того, на его сайте опубликовано новое расписание автобусов, которое действует с 8 июля.

С 8 июля для посадки в автобус или в поезд (если маршрут поезда будет продлен дальше Керчи) пассажиру потребуется либо ж/д билет до или от станции, на которой производится посадка или высадка; либо талон на автобус к определенному поезду на конкретную дату и время сказано в сообщении

В публикации напомнили, что станции Джанкой и Багерово с 8 июля являются техническими. Пассажиры, купившие билеты до или от этих станций, могут бесплатно доехать на автобусе до ближайших станций Владиславовка/Симферополь, предъявив билеты на поезд.