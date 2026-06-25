Отменяются поезда в Крым из Перми, Омска и Мурманска Последний поезд сообщением Пермь – Симферополь отправится 11 июля

Москва25 июн Вести.Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" совместно с Минтрансом Крыма и ФГУП "Крымская железная дорога" сокращает число поездов "Таврия", которые будут ежедневно ходить в Крым и обратно, сообщает перевозчик в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такое решение принято оперштабом Республики Крым.

Сохраняются поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, а также поезда сообщением Псков – Чудово и Курск – Белгород. До особого распоряжения они поезда следуют до станции Керчь Южная и с нее же отправляются в обратный путь.

Другие поезда, ранее курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель отмечается в публикации

Так, последний поезд Пермь – Симферополь отправится 11 июля, в обратную сторону из Керчи – 8 июля.

Отменяются также поезда Омск – Симферополь, Мурманск – Севастополь (вместе с прицепной группой из Архангельска), Челябинск – Симферополь (вместе с прицепной группой из Оренбурга), Смоленск – Симферополь, Минеральные Воды – Симферополь (вместе с прицепной группой из Владикавказа) и ряд других.