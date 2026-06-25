Москва25 июнВести.Изменения коснулись поезда №473/474 Смоленск – Симферополь, временно курсирующего до Керчи. Об этом сообщили в мессенджере MAX в "Гранд Сервис Экспрессе".
Вагоны беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь, продолжат курсировать в прежнем объеме.
Последний рейс вашего поезда из Смоленска старым расписанием запланирован на 26 июня, из Керчи последний раз поезд отправился 24 июня. Далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номераотмечается в сообщении
Купленные билеты можно поменять на удобный маршрут.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о сокращении поездов "Таврия", которые ходят на полуостров и обратно.