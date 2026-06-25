В ГСЭ сообщили об изменении маршрута поезда Смоленск – Симферополь

ГСЭ: последний поезд из Смоленска в Керчь уйдет 26 июня В ГСЭ сообщили об изменении маршрута поезда Смоленск – Симферополь

Москва25 июн Вести.Изменения коснулись поезда №473/474 Смоленск – Симферополь, временно курсирующего до Керчи. Об этом сообщили в мессенджере MAX в "Гранд Сервис Экспрессе".

Вагоны беспересадочного сообщения Белгород – Симферополь, продолжат курсировать в прежнем объеме.

Последний рейс вашего поезда из Смоленска старым расписанием запланирован на 26 июня, из Керчи последний раз поезд отправился 24 июня. Далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера отмечается в сообщении

Купленные билеты можно поменять на удобный маршрут.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о сокращении поездов "Таврия", которые ходят на полуостров и обратно.