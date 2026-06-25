Сокращено количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно Количество поездов "Таврия", курсирующих в Крым и обратно, сократят

Москва25 июн Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о сокращении поездов "Таврия", которые ходят на полуостров и обратно.

Такое решение было принято региональным Оперативным штабом.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" совместно с Министерством транспорта Республики Крым и руководством ФГУП "Крымская железная дорога" сокращает количество поездов "Таврия" говорится в публикации, размещенной в мессенджере MAX

Каждый день в Крым и из Крыма будут ходить семь поездов: из Москвы в Симферополь и Севастополь, из Санкт-Петербурга в Севастополь и Евпаторию и поезд Адлер – Симферополь.

Конечным пунктом и пунктом отправления составов будет станция Керчь-Южная.

Остальные поезда, не вошедшие с этот список, будут постепенно отменены за две недели.