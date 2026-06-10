Москва10 июн Вести.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что с 10 июня в республике начала действовать новая схема движения пассажирских поездов. Часть составов будет курсировать только в светлое время суток.

Согласно летнему графику, предусмотрено движение 48 пар пригородных поездов (всего 96 составов) и 14 пар поездов дальнего следования (28 составов) по 20 маршрутам. Из них 8 пар поездов по десяти маршрутам будут следовать по территории Крыма исключительно в светлое время — с 5.00 до 23.00.

Остальные 6 пар поездов (по десяти маршрутам) будут доезжать только до станции Керчь-Южная. Там пассажиров пересадят на автобусы, которые довезут их до конечных пунктов (например, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь). В обратном направлении — из Симферополя в Керчь и из Владиславовки в Керчь — будет действовать аналогичная схема.

В транспортной компании "Гранд сервис экспресс" скорректировали расписание. При этом изменения не затронули пригородное сообщение, подчеркнул Аксенов.