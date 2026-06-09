Поезда в Крым снова ходят по расписанию Поезда в Крым вернулись в график после атаки БПЛА ВСУ

Москва9 июн Вести.Поезда в Крым и обратно снова ходят по расписанию. Об этом сообщила компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" в Telegram-канале.

Согласно сообщению, с 9 июня все составы будут вовремя стартовать и следовать до конечных станций.

Сегодня, 9 июня, все поезда из Крыма планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций говорится в сообщении

Уточняется, что несколько поездов "Таврия" по состоянию на 10.00 опаздывают. Так, на девять часов задерживается состав Севастополь – Мурманск, на восемь с половиной – Евпатория – Москва, на восемь – Симферополь – Москва. Еще один поезд до столицы опаздывает на шесть с половиной часов, другой – на три часа. На час задерживается один состав до Москвы и один – до Челябинска.