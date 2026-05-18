После приостановки движения по Крымскому мосту задерживаются 11 поездов

Движение поездов, задержанных на Крымском мосту, введено в график

Москва18 мая Вести.Все поезда "Таврия", которые задерживались из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 18 мая, прибыли на станции назначения либо вернулись в график. Об этом в MAX сообщает железнодорожная пассажирская компания "Гранд Сервис Экспресс".

По данным на 18.00 мск, из Крыма задерживаются 11 поездов в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Адлер и Минеральные Воды

Время задержки составляет от одного до 10 часов.

Уточняется, что пассажиры, ожидающие поезда более 4 часов, получают питание и воду. За помощью в вагоне можно обращаться к начальнику поезда или проводникам.

Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации говорится в сообщении

При этом время задержки может меняться.