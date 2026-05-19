Все поезда "Таврия" из Крыма введены в график после задержек

Москва19 мая Вести.Столкнувшиеся с задержками пассажирские поезда "Таврия" при следовании из Крыма в материковую часть РФ вновь введены в график или уже прибыли на конечные станции. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Приостановка в движении произошла в момент следования по Крымскому мосту.

Все поезда "Таврия", которые следовали из Крыма с опозданием в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции либо введены в график.

Вместе с этим, три поезда отправились с начальных станций в Крым позже планируемого. Изменения в графике коснулись двух поездов из Москвы в Симферополь, а также поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Время задержки в пути также может подвергнуться корректировкам.