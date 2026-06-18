На одном из участков Крымской железной дороги временно остановлено движение Движение поездов временно остановлено на участке Крымской железной дороги

Москва18 июн Вести.Движение поездов временно остановлено 18 июня на одном из участков Крымской железной дороги, от станции Владиславовка пассажиров поездов в Крым отправят на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Отмечается, что такое решение было принято владельце железнодорожной инфраструктуры.

По решению владельца инфраструктуры на одном из участков Крымской железной дороги сегодня, 18 июня, временно остановлено движение. Завершающую часть пути от ст. Владиславовка пассажиры поездов в Крым проследуют на автобусах говорится в сообщении

В ГСЭ добавили, что поезд 168/167 Симферополь – Москва отправлением 18 июня отменен. Пассажиров планируется пересадить на другие поезда "Таврия".